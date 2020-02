En mand har mistet livet, efter at han blev ramt af et tog i Holstebro.

En mand er mandag aften død, efter at han i en ulykke blev ramt af et tog nord for stationen i Holstebro.

Det oplyser vagtchef Simon Skelkjær ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden døde på stedet i forbindelse med ulykken.

Politiet skal nu have underrettet de pårørende.

/ritzau/