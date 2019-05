Mand dømt for uro ved demonstration mod Stram Kurs

18-årig erkendte i retten, at han havde kastet et kanonslag, men nægtede at have kastet flasker eller sten.

Da partiet Stram Kurs sidste sommer demonstrerede i Slagelse udviklede en moddemonstration sig til uroligheder, hvor der blev kastet fyrværkeri, sten og flasker mod politiet.

Fredag stod to mænd ved Retten i Næstved tiltalt for at have deltaget i urolighederne.

En 18-årig mand blev idømt fire måneders fængsel. I retten erkendte han, at han havde kastet et kanonslag.

- Men han nægter, at han skulle have kastet med flasker eller sten, siger hans forsvarer, Rune Wiborg.

Han overvejer nu, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

I sagen var også en 22-årig mand tiltalt for at have deltaget i urolighederne, men han blev frifundet.

- Retten fandt det ikke bevist, at det var ham, man kunne se på videooptagelser, fortæller hans forsvarer, Jesper Storm Thygesen.

/ritzau/