Mand dømt for voldtægt af sin kærestes 10-årige datter

En 38-årig mand misbrugte sin kærestes datter og krænkede blufærdigheden hos en 15-årig på Instagram.

I omkring en måned sidste forår forgreb en nu 38-årig mand sig på sin kærestes 10-årige datter og udsatte hende for forskellige seksuelle overgreb.

Fredag har blandt andet disse overgreb ved Retten i Randers ført til en dom på tre og et halvt års fængsel til Lasse Peter Ljungstrøm.

Det oplyser anklager Cathrine Brunsgaard fra Østjyllands Politi.

Overgrebene fandt sted på en adresse på Norddjurs, hvor pigen boede sammen med sin mor, som den 38-årige havde indledt et forhold til.

Lasse Peter Ljungstrøm blev i 2016 dømt i en anden sag. Her fik han forbud mod at opholde sig i hjem, hvor der opholder sig børn under 18 år.

Alligevel opholdt han sig i perioder i hjemmet på Norddjurs, hvor han fra april til maj flere gange udsatte pigen for andre seksuelle overgreb end samleje.

Når en voksen udsætter et barn under 12 år for seksuelle overgreb, er der ifølge straffeloven altid tale om voldtægt.

Foruden voldtægt blev den 38-årige dømt for blufærdighedskrænkelse mod en 15-årig pige.

Det skete på det sociale medie Instagram, hvor han sendte hende flere billeder af seksuel karakter og opfordrede hende til sex. Ifølge anklageskriftet skal han blandt andet have skrevet: "Men ville sygt meget kneppe dig godt og grundigt".

Foruden overgrebene blev Lasse Peter Ljungstrøm dømt for trusler mod flere fængselsbetjente i arresten og butikstyverier.

Anklager Cathrine Brunsgaard ville have ham idømt forvaring, men retten bestemte, altså at idømme ham tre og et halvt års fængsel.

- Jeg et tilfreds med, at retten kendte ham skyldig i overgrebene. Min påstand var, at han skulle idømmes ikke under tre og et halvt års fængsel, hvis retten ikke ville idømme ham forvaring, og det var den straf han fik, siger hun.

- Nu vil jeg nærlæse dommen og drøfte med Statsadvokaten, om dommen skal ankes.

Sagen kommer dog under alle omstændigheder for landsretten.

Lasse Peter Ljungstrøm har under hele sagen nægtet sig skyldig, og han ankede på stedet dommen.

/ritzau/