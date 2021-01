Mand dømt for at voldtage og slå sin syge samlever

Mand fra Odsherred idømmes fængsel i fem år af nævningeting i Retten i Holbæk.

En mand fra Odsherred er onsdag kendt skyldig i flere gange at have voldtaget sin kvindelige samlever, der var syg og som blandt andet lider af kognitive vanskeligheder.

Retten i Holbæk har fastsat straffen til fængsel i fem år. Den 35-årige mand har under sagen nægtet sig skyldig og har på stedet anket til landsretten, oplyser retten.

I tiltalen indgik også, at han skulle have udøvet psykisk vold mod den 14 år yngre kvinde, så hun blev isoleret fra sine venner og dækkede over situationen overfor sin familie. Men dette er han blevet frifundet for.

I straffeloven blev der i 2019 indført en bestemmelse om netop psykisk vold.

Ifølge nævninger og dommere benyttede han sig af lejligheden, da kvinden sov tungt efter at have indtaget sin medicin, og sneg sig til at have samleje med hende.

Desuden er den 35-årige dømt for flere tilfælde af voldtægt. De blev begået over en længere periode.

I afgørelsen lægger retten desuden vægt på uligheden i forholdet mellem de to.

Offeret er blevet tilkendt erstatning på 120.000 kroner, oplyser retten.

