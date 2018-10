Mand dræbt af knivstik ved torv i Søborg

Politiet er tirsdag til stede i Søborg ved København efter knivstikkeri. En mand har mistet livet.

En mand er død efter at være blevet ramt af knivstik på Søborg Torv nordvest for København tirsdag formiddag.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

- Det er endnu for tidligt at sige, hvad der er motivet bag drabet, men politiet vurderer for nuværende, at sagen ikke er banderelateret. For nuværende er der ingen mistænkte i sagen, skriver politiet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 10.34. Her var meldingen, at en livløs person var fundet i en opgang ved Søborg Torv.

Da politi og ambulance kort efter nåede frem til stedet, var det tydeligt, at der var tale om en mand ramt af knivstik.

Kort efter blev manden erklæret død.

- Københavns Vestegns Politi er fortsat i gang på Søborg Torv, og politiet er i gang med at analysere en række tekniske spor fra gerningsstedet, lyder det fra politiet tirsdag kort efter klokken 14.30.

- Politiet er i gang med at underrette de pårørende og kan derfor ikke kommentere yderligere på mandens identitet.

Vidner, der har oplysninger om overfaldet eller har anden viden, der kan være relevante for opklaringsarbejdet, kan kontakte Københavns Vestegns Politi hele døgnet på telefonnummer 43861448.

/ritzau/