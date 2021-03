Mand er anholdt efter muligt brandangreb på testcenter

Natten til tirsdag blev et covid-19-testcenter i Ballerup angrebet med molotovcocktails. En mand er anholdt.

En mand er tirsdag aften blevet anholdt i forbindelse med et muligt brandangreb mod et covid-19-testcenter natten til tirsdag i Ballerup.

Det oplyser vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi, Torben Wittendorf.

Politiet er i gang med at efterforske sagen, oplyser han tirsdag aften klokken 22.50.

- Det er inden for ganske kort tid, at han er blevet anholdt. Der kommer til at blive efterforsket fra nu af og resten af natten på sagen. Det er selvfølgelig fordi, man skal vurdere, om han skal fremstilles, eller hvad der ellers skal ske, siger vagtchefen.

Vurderer politiets jurister, at manden skal fremstilles i et grundlovsforhør, vil en dommer skulle tage stilling til, om han skal varetægtsfængsles.

Vagtchefen kan ikke oplyse, hvad manden er sigtet for, hvor gammel han er, eller hvad der præcist skete natten til tirsdag.

Tirsdag morgen mødte personalet på covid-19-testcentret op til glasskår og sod på jorden.

Københavns Vestegns Politi oplyste, at der var blevet kastet brandbomber - såkaldte molotovcocktails - mod centeret.

Ilden gik dog ud af sig selv og bredte sig ikke til bygningen. Der var heller ikke nogen til stede på området, da det blev kastet.

Nattens angreb mod testcenteret i Ballerup satte ikke en stopper for centerets arbejde. Region Hovedstaden meddelte tidligere tirsdag, at centret fortsat er åbent for alle, der har booket tid til at blive testet.

