Mand er fængslet for overfald med kniv i Esbjerg

Politiet afspærrede område på Bøndergårdsvej efter overfald på 36-årig kvinde.

En dommer i Esbjerg har onsdag besluttet at varetægtsfængsle en mand, der af politiet sigtes for at have tildelt en kvinde flere knivstik.

Overfaldet skete på Bøndergårdsvej tirsdag formiddag. Offeret, der er 36 år, blev stukket i brystkassen og i den ene arm.

Ved onsdagens retsmøde blev den anholdte jævnaldrende mand fængslet i fire uger, oplyser politiet.

I forbindelse med hændelsen afspærrede politiet et område og ledte efter spor, ligesom vidner og beboere blev afhørt, skriver det regionale medie jv.dk.

Tirsdag oplyste politiet, at kvinden blev bragt til behandling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Hun var uden for livsfare.

/ritzau/