Mand er fængslet for vanvidssejlads i Københavns havn

Dommer har begrundet fængsling i, at den sigtede står til mindst to måneders ubetinget fængsel.

I foreløbig fire uger skal en 36-årig mand sidde varetægtsfængslet, fordi han søndag ifølge politiets sigtelse udsatte folk for fare under speedbådssejlads i havnen i Københavns havn.

En dommer ved Retten på Frederiksberg har mandag vurderet, at hensynet til retsfølelsen kræver, at manden ikke er på fri fod, og at hans brøde til sin tid vil udløse en dom på mindst 60 dages ubetinget fængsel.

Manden blev anholdt søndag eftermiddag af en politibåd. Mandens båd havde kilet sig fast ved en bro ved Poppelholmen i den sydlige del af København.

Forinden havde politiet modtaget flere anmeldelser om en båd, som sejlede hurtigt og hensynsløst omkring i havnen. Politiet betegnede selv sagen som "vanvidssejlads".

Politiet oplyste søndag efter anholdelsen, at manden var mistænkt for at have være påvirket af euforiserende stoffer.

For tre år siden døde to amerikanske udvekslingsstuderende under en sejlulykke i Københavns havn. De blev påsejlet af en mand på vandscooter.

Byretten idømte manden to års fængsel, men i landsretten blev straffen skærpet til to et halvt år.

