Mand er nu fængslet for mange overgreb på ung kvinde i Charlottenlund

For anden dag i træk har der været grundlovsforhør i Retten i Lyngby med den samme mand.

I løbet af et enkelt døgn har politiet fremskaffet nyt belastende materiale i sagen mod en mand i 50'erne, som sigtes for en stribe forbrydelser mod en yngre kvinde i Charlottenlund.

Torsdag ville Retten i Lyngby "kun" opretholde anholdelsen af manden i tre døgn. Men i et nyt grundlovsforhør fredag er dommeren nået frem til, at den sigtede skal være varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser anklager Michael Quist fra Nordsjællands Politi. Manden nægter sig skyldig.

Sigtelsen drejer sig blandt andet om, at han gennem adskillige måneder jævnligt krænkede kvindens blufærdighed. Det skal være sket cirka 100 gange.

Desuden sigtes han for at have forsøgt at voldtage kvinden ved episoder i udlandet. Her befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at sige fra.

Endelig handler sagen om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Fredagens fængsling er begrundet med, at dommeren mener, at manden på fri fod vil kunne påvirke politiets fortsatte efterforskning. Det oplyser anklageren.

/ritzau/