Mand er tiltalt for at have låst hustru inde i lejlighed i to år

Krav om fængsel i mere end fire år og udvisning til pakistaner. Retten på Frederiksberg skal afgøre grov sag.

I mere end to år blev en kvinde forhindret i at forlade sin lejlighed i Valby i København. Indespærringen skete med brug af hængelåse og indvendig lås.

Den langvarige frihedsberøvelse er en af flere alvorlige forbrydelser, som en pakistansk mand på 54 år er tiltalt for at have begået.

Når han forlod lejligheden, fik han hustruen til at låse døren indvendigt med hængelåse, og hun skulle overgive nøglen til ham, lyder det.

I øvrigt var kvinden skrækslagen og turde ikke forlade hjemmet, fremgår det af anklageskriftets beskrivelser af samlivet.

Næsten dagligt blev hun slået, revet i håret og sparket, hævdes det. Desuden stak han på et tidspunkt hustruen med en kniv, ligesom han truede hende med en pistol - "jeg kan også bruge den her", skal han have sagt.

Den 54-årige nægter sig skyldig. Det gælder også påstanden om, at han ugentligt skal have voldtaget sin hustru.

I den kommende sag skal nævninger og dommere ved Retten på Frederiksberg ligeledes tage stilling til, om der er bevis for, at manden har slået parrets tre børn.

Politiet kom ind i sagen i foråret. Siden 5. maj har manden været varetægtsfængslet.

Efter planen skal sagen behandles over seks retsmøder i januar.

Anklagemyndigheden kræver fængsel i mere end fire år, såfremt han findes skyldig. Desuden er der krav om udvisning af den tiltalte, der er pakistansk statsborger.

/ritzau/