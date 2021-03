Mand erkender forsøg på voldtægt af børn via datingside

38-årig erkender voldtægtsforsøg af børn. Børnene fandtes ikke, men var skabt af andre profiler på scor.dk.

Da en 38-årig mand i december 2018 tog kontakt til kvinder med mindreårige børn på datingsiden scor.dk, var det meningen, at han ville have seksuelt samvær med pigerne.

Det erkender manden mandag ved Retten i Roskilde.

Inden retssagen havde manden erkendt fire ud af sagens ti forhold. Disse handler om besiddelse og deling af børneporno. Han har nægtet forsøg på voldtægt.

Kort inden sin forklaring i retten mandag vil den tiltalte tale med sin forsvarer. Da de er kommet tilbage efter en kort pause, erkender han sig skyldig i alle forhold - til anklagerens overraskelse.

Under sin forklaring er den tiltalte meget kortfattet i sine svar.

Han erkender at have haft samtaler med kvinder om misbrug af deres børn, vel vidende at pigerne var under 15 år. Den 38-årige indrømmer, at intentionen var seksuelt samvær og hvis muligt også samleje.

De mindreårige piger eksisterede dog ikke. Der var i stedet tale om falske profiler, hvor opdigtede kvinder hævdede at have børn under 15 år.

Da anklager Annette Ahm gennemgår sagen, bliver det oplyst, at hun vil fokusere på at bevise, at den tiltalte ville have begået overgreb på de fiktive børn, hvis de havde eksisteret, og han havde kendt til deres adresser.

- Det handler om en mand, som har troet, at han har skrevet med de her kvinder. Han har ikke vidst at det ikke var rigtigt.

- Tiltalte gør sig sine forberedelser og beskriver, hvilke seksuelle handlinger han ønsker at udføre på børnene. Han tror også, at han har instrueret mødrene i at gøre seksuelle handlinger mod deres børn, siger anklageren.

De falske profiler var lavet af andre brugere på datingsiden. Sagen blev meldt til politiet af scor.dk, efter at de falske profiler anmeldte den 38-årige mand til hjemmesiden.

Ifølge Annette Ahm har det ikke været muligt at finde ud af, hvorfor de falske profiler er blevet oprettet.

Baseret på mandens tidligere domme og en mentalundersøgelse mener anklagemyndigheden, at han skal idømmes forvaring - altså spærres inde på ubestemt tid.

- Observanden har i en årrække haft en seksuel tiltrækning af mindreårige piger, som han ikke selv formår at styre, lyder det i mentalundersøgelsen.

Sagen ventes at fortsætte fredag den 12. marts, hvor der skal afsiges kendelse om skyld.

/ritzau/