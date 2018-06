Mand får behandlingsdom for voldtægt af 95-årig

30. april blev en 33-årig mand kendt skyldig i voldtægt af en ældre kvinde. Først torsdag kom dommen.

En 33-årig mand var sindssyg, da han voldtog en 95-årig kvinde i hendes hjem i oktober sidste år i Græsted.

Dermed kan han ikke straffes på almindelig vis og er derfor torsdag blevet dømt til behandling.

Det fremgår af et domsresumé fra Retten i Helsingør, der har behandlet sagen.

Manden blev kendt skyldig 30. april. Grunden til at strafudmålingen først kommer nu skyldes, at anklagemyndigheden skulle indhente en udtalelse om mandens mentale tilstand fra Retslægerådet.

Her mente man, at manden var sindssyg i gerningstidspunktet.

Manden har valgt ikke at anke dommen.

Den 95-årige kvinde lå og sov, da manden i oktober sidste år tvang hende til samleje og forsøgte analt samleje. Samtidig holdt han hendes arme fast.

Voldtægten er dog ikke den eneste forbrydelse, som den 33-årige begik i oktober.

I dagene op til skal manden i fem tilfælde have krænket flere ved at blotte sig. Blandt andet skal han to gange have vist sin penis og onaneret foran medarbejderne i en kiosk.

Han skal også have onaneret foran en ukendt kvinde og holdt hende fast bagfra, mens han kørte sin penis op og ned ad hendes ryg og numse.

Om morgenen efter voldtægten hos kvinden blottede han sig desuden for to andre. Først ved en Netto og efterfølgende i en baghave.

Der gik dog ikke længe herefter, før politiet fik fat i den mistænkte mand. En offentlig efterlysning gav pote, og politiet kunne anholde manden, som senere blev varetægtsfængslet.

/ritzau/