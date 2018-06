Mand fængsles i Aarhus for besiddelse af pistol

Anklager løslod 24-årig i grundlovsforhør og overtalte dommer til at varetægtsfængsle 54-årig.

En pistol og tilhørende ammunition har tirsdag medført, at en 54-årig mand skal tilbringe de næste fire uger i en celle.

Ved et grundlovforhør i Retten i Aarhus har en dommer besluttet at fængsle manden i fire uger.

Oplysningen kommer fra anklager Lise Frederiksen, som dog ikke ønsker at gå i detaljer med sagens omstændigheder.

Manden har ikke kæret dommerens afgørelse til landsretten, og ifølge politiet har han da også erkendt forholdet.

Også en mand på 24 år sigtes af Østjyllands Politi for pistolen og ammunitionen, men han fik derimod lov at komme ud i solskinnet igen. Anklageren besluttede i grundlovsforhøret selv at løslade ham, oplyser hun.

/ritzau/