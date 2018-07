Mand fængsles for tredobbelt drabsforsøg efter skyderi

Tyskland har udleveret en ung mand til Danmark, hvor han er sigtet for at stå bag et skyderi i Albertslund.

En 25-årig mand fra Albertslund er blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Glostrup. Han er sigtet for tredobbelt drabsforsøg i forbindelse med en skudepisode Storkens Kvarter i Albertslund 7. juni.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

En 20-årig mand blev ramt af skud i benet ved episoden, men blev efterfølgende meldt uden for livsfare. To andre mænd undgik at blive ramt.

Den nu fængslede mand blev anholdt 10. juni af tysk politi i Hamburg og efterfølgende varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede - ved Retten i Glostrup.

Derefter kunne Københavns Vestegns Politi begære ham udleveret til Danmark.

Tirsdag overdrog tysk politi så den 25-årige til Københavns Vestegns Politi ved den dansk-tyske grænse. Således kunne han onsdag formiddag fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Og her blev han altså varetægtsfængslet frem til 31. juli.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og politiet kan derfor foreløbigt ikke komme med yderligere detaljer om efterforskningen af sagen.

/ritzau/