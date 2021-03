Mand fængslet for at krybe ind ad vindue og voldtage kvinde

31-årig mand afviser, at der var tale om voldtægt, da han trængte ind til kvinde i Silkeborg torsdag morgen.

I et grundlovsforhør ved Retten i Viborg er en 31-årig mand torsdag aften blevet varetægtsfængslet i fire uger i en usædvanlig sag om voldtægt.

Kort før klokken 06.30 torsdag morgen slog en 68-årig kvinde i Silkeborg alarm. Hun fortalte, at en mand var kravlet ind gennem vinduet til hendes soveværelse og havde voldtaget hende.

På et tidspunkt lykkedes det hende at flygte og tilkalde hjælp. To vidner kom hende til undsætning og foretog en civil anholdelse af den 31-årige mand.

Ifølge sekretariatschef hos anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi Mette Hermansen nægter manden sig skyldig i voldtægt.

- Han siger, at der forelå samtykke, fortæller hun.

Manden og kvinden kender ikke hinanden i forvejen, og der havde ikke været kontakt mellem dem, før han kravlede ind i hendes soveværelse. Hvordan han så kan mene, at der forelå samtykke, kan Mette Hermansen ikke fortælle.

- Dele af grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad han har sagt, forklarer hun.

Dommeren fandt dog, at der er begrundet mistanke om, at manden har voldtaget kvinden. Da han ikke skal have mulighed for at påvirke efterforskningen, besluttede dommeren, at han skulle varetægtsfængsles.

Han overvejer nu, om han vil kære afgørelsen til Vestre Landsret.

