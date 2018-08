Mand fængslet: Offer for røveri sprang ud fra tredje sal

En mand og en kvinde sidder nu fængslet for groft røveri på hotel. Politiet leder efter endnu en mand.

Under et røveri på Hotel Østerport i København blev offeret så skræmt, at han sprang ud fra vinduet på tredje sal.

Røveriet fandt sted om aftenen 18. juli, og godt en uge senere blev en 36-årig kvinde varetægtsfængslet i sagen.

Nu har politiet fundet frem til endnu en mistænkt i sagen. Mandag blev en 27-årig mand i Dommervagten i København fængslet i 16 dage for at have deltaget i røveriet.

Efter overfaldet oplyste politiet, at offeret befandt sig på sit hotelværelse med en kvinde, som han havde en aftale med, da to mænd kom ind på værelset og overfaldt ham.

- Efter at han har fået nogle tæsk, vælger han at springe ud af vinduet, sagde efterforskningsleder Kenneth Jensen fra Københavns Politi efter røveriet.

Begge grundlovsforhør blev holdt for lukkede døre, så det er uvist, hvad politiet bygger sin mistanke mod dem på.

Både manden og kvinden nægter sig skyldige. Mens kvinden i sit grundlovsforhør gerne ville svare på spørgsmål, nægtede manden at udtale sig, da han blev fremstillet mandag.

Ifølge sigtelsen overfaldt de to sammen med yderligere en mand, som endnu ikke er anholdt, deres offer med flere spark i hovedet og væltede ham omkuld.

Her fik han yderligere slag mod hoved og bryst, og da han frygtede for sit liv, valgte han at springe ud fra vinduet. Han faldt syv meter ned og brækkede både ryggen og et ben.

Ifølge sigtelsen var udbyttet ved det brutale røveri en pengetaske med 3000 kroner.

