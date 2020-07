Mand fængslet for at stikke butiksansat med kniv

22-årig er fængslet i fire uger for grov vold mod ansat i Rema 1000. Den ansatte blev ikke livsfarligt såret.

En 22-årig mand er blevet fængslet i fire uger for et blodigt overfald, der onsdag fandt sted ved Rema 1000 på Danalien i Aalborg.

Det skete torsdag ved Retten i Aalborg, oplyser anklager Torben Kauffmann til Nordjyske.

Knivangrebet fandt sted, efter at en årvågen butiksansat genkendte en mand, der tidligere skulle have stjålet varer i butikken.

Den ansatte fulgte efter manden ud af butikken og tog fat i ham for at stoppe ham, indtil politiet ville kunne nå frem. Men manden havde ingen intention om at blive hængende.

I stedet stak gerningsmanden medarbejderen to gange, inden han stak af fra stedet. Rema 1000-medarbejderen blev ikke livsfarligt såret og kunne udskrives senere samme aften.

Det tog ikke politiet lang tid at finde frem til den formodede gerningsmand. Cirka en halv time efter knivoverfaldet blev den 22-årige anholdt i sit hjem, der ligger i nærheden af dagligvarebutikken.

På hans adresse blev fundet en kniv, som politiet antager, er gerningsvåbnet.

I retten ønskede manden ikke at udtale sig i sagen, men han nægtede sig skyldig i grov vold. Det fremgår ikke, om den 22-årige har kæret kendelsen om fængsling til landsretten.

