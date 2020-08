Mand fængslet for voldtægtsforsøg og befamlinger i Aalborg

Flere kvinder blev antastet mandag og tirsdag i Aalborg. En 24-årig mand er fængslet for overgrebene.

Politiet i Aalborg havde tirsdag travlt med at finde en mand, som i løbet af et døgn tilsyneladende havde begået flere krænkelser af kvinder i byen.

Det lykkedes at finde den formodede gerningsmand, som blev anholdt, og onsdag har han været fremstillet i grundlovsforhør.

Her er han blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger for et voldtægtsforsøg og to blufærdighedskrænkelser.

Det oplyser anklager Louise Watson fra Nordjyllands Politi.

Manden er 24 år og fra Viborg. Han nægter sig skyldig.

Da Nordjyllands Politi fortalte om sagen tirsdag aften, forlød det, at manden var sigtet for at have forgrebet sig på fire kvinder. Men fængslingen er sket på baggrund af overgreb på tre kvinder, fortæller Louise Watson.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre i Retten i Aalborg.

/ritzau/