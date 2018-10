Mand faldt ti meter fra tag under snak med politiet

22-årig menes at være uden for livsfare, efter at han faldt fra tag i Aalborg. De pårørende er underrettet.

En ung mand faldt natten til fredag ned fra tag i Aalborg.

I en pressemeddelelse oplyser Nordjyllands Politi, at den 22-årige mand er alvorligt kvæstet efter faldet.

Han menes dog at være uden for livsfare.

De pårørende er underrettet.

Politiet fik klokken 03.38 en anmeldelse om, at nogle unge mennesker opholdt sig på taget af en bygning på adressen Ved Stranden 9. Her fik man kontakt til to mænd på 22 år og 23 år.

De blev bedt om at komme ned fra taget, og mens dialogen var i gang, faldt den 22-årige ti meter ned fra taget.

En ambulance blev tilkaldt, og den unge mand blev bragt til Aalborg Universitetshospital med alvorlige kvæstelser.

Da faldet skete, mens politiet var i kontakt med den 22-årige, blev Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) underrettet og har nu overtaget sagsbehandlingen.

DUP oplyser i en pressemeddelelse, at man ikke har nogle kommentarer til sagen.

/ritzau/