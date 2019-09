Mand får behandlingsdom: Skrev 666 på gravsten

Mand er blevet dømt for hærværk på gravsten. Han nægter sig skyldig og hævder, at han er gjort til syndebuk

Hele 221 gravsten på to kirkegårde blev udsat for omfattende hærværk af en 46-årig mand.

Manden er fredag blevet idømt en behandlingsdom ved Retten i Aalborg for hærværket, hvor han blandt andet overmalede stenene med tallene "666".

Det skriver Nordjyske.

Stenene var påmalet tallet 666, der også kaldes "Dyrets tal". Det er nævnt i Johannes' Åbenbaring i Det Nye Testamente og anses som et symbol på Djævlen.

Manden blev anholdt af Nordjyllands Politi i juli.

Retten har vurderet, at manden er skyldig i at have lavet hærværk på 81 gravsten i Hadsund i juli og 140 gravsten på en kirkegård i Visborg i oktober 2016.

Samlet løb regningerne op i 351.000 kroner.

Manden har nægtet sig skyldig. Ifølge Nordjyske har han forklaret, at han blot er syndebuk og får skylden for alt, fordi han er tidligere småkriminel.

Den købte byretten dog ikke.

Blandt andet var der vidner, der havde set den 46-årige på kirkegården i Hadsund. Desuden blev der fundet gaffatape med hans dna på både kirkegården og hjemmet.

Derudover lagde retten vægt på, at fremgangsmåden ved begge hærværk var den samme.

Den 46-årige er fundet uegnet til almindelig straf og er derfor blevet dømt til psykiatrisk behandling i højest fem år. Han har valgt ikke at anke dom.

Den dømte skal desuden betale erstatning til sognerådene.

/ritzau/