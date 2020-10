Mand får halvandet års fængsel for at køre cyklist ihjel

Med en promille på 2,24 kørte en mand i sommer ind i en 63-årig cyklist, som mistede livet.

En 34-årig mand er onsdag idømt halvandet års fængsel for i en brandert i juni at have kørt en 63-årig cyklist ihjel på Tarp Byvej nord for Esbjerg.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Malene Ann Hansen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ud over fængselsstraffen er manden blevet frakendt førerretten i fem år. Retten i Esbjerg bestemte desuden, at hans Skoda Fabia skal konfiskeres.

Ulykken skete en den 14. juni - en søndag eftermiddag - på Tarp Byvej. Her fandt en forbipasserende en mand liggende livløs på gaden. Ved siden af manden lå en cykel. Den afdøde var en 63-årig mand fra lokalområdet.

I tidsrummet både før og efter modtog politiet flere anmeldelser om en Skoda, der kørte råddent. En af anmelderne berettede om, at der var skader på bilen, og det fik politiet til at at interessere sig særligt for sagen.

En politipatrulje fik opstøvet bilen, som blev standset nær Vejen - omkring 50 kilometer fra ulykkesstedet.

Føreren blev anholdt og bragt til sygehuset, hvor en blodprøve afslørede en alkoholpromille på 2,24. Promillegrænsen for spritkørsel er 0,50.

Manden er dømt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og for at efterlade en nødlidende. Han er desuden dømt for brud på færdselsloven, herunder for spritkørsel.

Ved onsdagens retsmøde nægtede den 34-årige mand sig skyldig.

Malene Ann Hansen fortæller, at manden kunne erkende, at han havde været ude at køre i området, men han havde ikke opdaget, at han havde påkørt en cyklist.

- Han forklarede, at han havde hørt et bump, som han troede måske var et dyr. Men han standsede ikke for at undersøge det, fortæller Malene Ann Hansen.

Den 34-årige valgte at acceptere rettens dom. Afgørelsen var da også en smule mildere end anklagemyndighedens krav.

Malene Ann Hansen forlangte en straf på to års fængsel og en frakendelse af førerretten i otte år.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi skal nu overveje, om man vil indstille til en anke af sagen. Det bliver så op til Statsadvokaten i Viborg at beslutte, om sagen skal ankes til Vestre Landsret.

