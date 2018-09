Mand filmede kammerats udspring i Storebælt fra lavbroen

To mænd er søndag blevet sigtet for "misbrug af faresignal". Den ene hoppede i Storebælt fra lavbroen.

En 23-årig mand kan se frem til en klækkelig bøde, efter at han søndag fik myndighederne til at sætte himmel og hav i bevægelse.

Klokken 17.22 fik Fyns Politi en række anmeldelser, der gik på, at en mand var set hoppe ud fra lavbroen over Storebælt mellem Fyn og Sprogø.

Herefter rekvirerede politiet redningspersonale, og en helikopter blev sendt i luften.

Men det var uden grund.

- Vi finder efterfølgende ud af, at det bare var noget, han gjorde for sjov. Hans kammerat har tilmed filmet det, lyder det fra vagtchef Ehm Christensen.

Ifølge Fyens Stiftstidende er der 18 meter fra toppen af lavbroen til vandoverfladen.

Politiet har valgt at sigte manden, der er fra Hvidovre, for overtrædelse af straffelovens paragraf 135, der handler om "misbrug af faresignal". Kammeraten, der filmede, bliver sigtet for medvirken til forbrydelsen.

Det er ikke så tit, at den paragraf bliver taget i brug. Men det er tidligere sket i sager, hvor folk har indtelefoneret falske bombeanmeldelser.

Det var blandt andet tilfældet i en dom fra Vestre Landsret fra 2015, hvor tre personer blev dømt for at have misbrugt faresignalet.

Det gjorde de ved at indtelefonere en bombetrussel mod Handelshøjskolen i Aarhus for at slippe for en eksamen.

Det blev takseret til betingede fængselsstraffe på betingelse af samfundstjeneste.

