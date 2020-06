Mand forsøgte at voldtage to kvinder med seks års mellemrum

En dna-prøve afslørede tidligere i år en 29-årig mand som gerningsmanden til to voldtægtsforsøg i Vejle.

En 29-årig mand er onsdag ved Retten i Kolding blevet dømt for to grove voldtægtsforsøg mod tilfældige kvinder i Vejle med seks års mellemrum.

Retten fandt ham i det store hele skyldig i den rejste tiltale, og dommen lød på tre og et halvt års fængsel, oplyser anklager Iben Degnbol.

Manden har under hele sagen nægtet sig skyldig.

Det første voldtægtsforsøg fandt sted 4. marts 2012 tidligt om morgenen, hvor en kvinde blev trukket ind gennem en port til en baggård i Vejle.

Her tog overfaldsmanden kvindens tøj af, selv om hun kæmpede imod. Derefter forsøgte han at voldtage hende, hvilket dog mislykkedes.

Den 21. oktober 2018 tog en 29-årig kvinde en pirattaxi i Vejle. Bag rattet sad den nu dømte mand.

Men ifølge tiltalen - og nu dommen - tvang han undervejs kvinden til at kysse sig, ligesom han trak hendes bukser ned. Det lykkedes hende at rive sig fri og løbe væk.

Politiet stod i lang tid uden mistænkte i begge sager, men tidligere i år blev den 29-årige afsløret ved en tilfældighed, da han blev sigtet i den anden sag.

I den forbindelse skulle han afgive en dna-prøve, og den afslørede ham som gerningsmand til de to voldtægtsforsøg.

Anklager Iben Degnbol har tidligere fortalt, at den sag, som førte til dna-prøven, er lukket og ikke førte til noget. Men prøven koblede ham altså til de to voldtægtsforsøg i Vejle.

- Hans dna poppede op her i 2020. Han blev sigtet for noget andet - som i øvrigt er sluttet - så tager man dna i den forbindelse, og så er der hit på de to sager, sagde hun.

Den 29-årige nægter sig skyldig i begge forhold. I forholdet fra 2012 nægter han at have været på stedet. I forholdet fra 2018 erkender han, at han var til stede, men nægter, at der er tale om voldtægtsforsøg.

Han ankede på stedet dommen til Vestre Landsret og ville i den forbindelse have navneforbuddet til at gælde under anken.

Det afviste Retten i Kolding, men den kendelse kærede han til landsretten, og indtil den har truffet en afgørelser gælder navneforbuddet fortsat.

/ritzau/