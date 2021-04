Mand frikendt for voldtægt - narrede kvinde til partnerbytte

En 19-årig er blevet frikendt for voldtægt, men dømt for at tilsnige sig samleje med en jævnaldrende kvinde.

En 19-årig mand er ved Retten i Aarhus blevet frikendt for voldtægt, men dømt for at tilsnige sig samleje med en kvinde, der forvekslede ham med en anden.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden, som den 19-årige blev dømt for, fandt sted i januar i år i et sommerhus i Odder. Her mødtes den dømte og tre af hans venner med to jævnaldrende kvinder.

En af kvinderne gik frivilligt i seng med en af den dømtes venner, mens den dømte var sammen med den anden kvinde på et af sommerhusets andre værelser.

Et eventuelt partnerbytte var oppe at vende, men det blev manet til jorden af begge kvinder.

Det stoppede imidlertid ikke de to mænd, der senere på aftenen byttede værelse uden at fortælle det til kvinderne.

Den dømte 19-årige og kvinden, som han havde sneget sig ind til, gik herefter i gang med at have samleje. Ifølge politiet var kvinden uanende om, at det var en ny mand, der havde taget plads i sengen.

Manden nægtede sig skyldig og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke.

/ritzau/