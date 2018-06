Mand fundet i opgang døde i faldulykke

Obduktionen af en 64-årig mand, der onsdag blev fundet død i en opgang, viser, at han døde ved en ulykke.

Onsdag morgen blev en 64-årig mand fundet død i en opgang på Jacob Hansens Vej i Odense-bydelen Hjallese.

Som altid, når en person bliver fundet død, og man ikke umiddelbart kan fastslå årsagen, behandlede politiet i første omgang dødsfaldet som "mistænkeligt".

Det betyder, at politiet behandler sagen som en drabssag, så man ikke risikerer at ødelægge eventuelle spor, hvis det senere viser sig, at personen blev slået ihjel.

Allerede onsdag eftermiddag fortalte Fyns Politi dog, at intet tydede på, at den afdøde var offer for en forbrydelse.

Det har en obduktion torsdag nu bekræftet. Ifølge fyens.dk har obduktionen fastslået, at der var tale om en faldulykke.

- Vi har ingenting, der indikerer en kriminel handling, og vi betragter det som en ulykke. Vi lukker derfor sagen nu på baggrund af det her, siger efterforskningsleder hos Fyns Politi Carsten Dichmann til fyens.dk.

/ritzau/