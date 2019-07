Mand hårdt såret og betjent ramt af skud i politiaktion

En gerningsmand er hårdt såret sendt på hospitalet. En betjent er skudt i overarmen.

En betjent er ramt af skud i overarmen i forbindelse med en politiaktion på Tåsinge, men har det efter omstændighederne godt.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

En gerningsmand er desuden hårdt såret. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvordan gerningsmanden er blevet såret. Det oplyses ligeledes heller ikke, hvem der skal have skudt betjenten i overarmen.

I meddelelsen, der er udsendt tidligt tirsdag aften, oplyser politiet, at aktionen er afsluttet.

- I forbindelse med aktionen er gerningsmanden blevet hårdt såret og på vej til OUH (Odense Universitetshospital, red.). De pårørende er underrettet.

- Fyns Politi oplyser yderligere at en kollega – i forbindelse med aktionen – er blevet ramt i overarmen af et skud. Kollegaens pårørende er underrettet, og han behandles på OUH. Han har det efter omstændighederne godt, lyder det i pressemeddelelsen.

Det var tirsdag klokken 13.13, at politiet modtog en anmeldelsen om, at en person i en ejendom nær Bjerreby på Tåsinge havde afgivet trusler med et våben og senere skud mod en anden person og herefter forskanset sig i sit hus.

Flere patruljer blev herefter sendt til adressen.

Ifølge det regionale medie fyens.dk oplyste politiet klokken 16.30, at det uden held forsøgte at komme i dialog med manden.

Og ifølge mediets reporter på stedet lød der klokken 16.35 et enkelt skud. Lige derefter kørte en ambulance til ejendommen.

Ti minutter senere lød flere skud, og i alt kunne man høre 11 skud. Ved 17.30-tiden kørte ambulancen så væk med manden og betjente siddende bagi, rapporterer fyens.dk.

Politiet ønsker ikke at komme med yderligere oplysninger til sagen og henviser til, at Den Uafhængige Politianklagemyndighed (DUP) overtager efterforskningen i sagen, som det er for vane i sådanne sager.

/ritzau/