Mand hypnotiserede sine ofre inden voldtægt og overgreb

Østre Landsret har onsdag stadfæstet en afgørelse fra Retten i Glostrup mod en hypnotisør.

En 43-årig hypnotisør fik ikke noget ud af at anke sin dom på fængsel i tre år og seks måneder for to voldtægter og otte overgreb.

Østre Landsret har onsdag stadfæstet dommen fra Retten i Glostrup og idømmer ham samme fængselsstraf.

Det oplyser anklagemyndigheden på Twitter.

Gennem flere år voldtog, befølte og udnyttede Michael Ole Anker Poulsen flere kvinder og piger, som han hypnotiserede i sin klinik i Rødovre.

I alt drejede tiltalen sig om forhold mod ti kvinder, som han blandt andet befølte på kønsdelene uden på tøjet.

Nogle af kvinderne havde han også seksuelt samkvem med.

Da sagen blev behandlet i Glostrup i foråret, opstod der en dag lidt af et drama.

Her blev den 43-årige uden for retslokalet slået i hovedet af en mand, som kaldte hypnotisøren for et "pædofilt svin".

/ritzau/