Mand i 30'erne død efter badeulykke i Roskilde Fjord

Familien slog alarm, da manden forsvandt under en badetur.

En mand midt i 30'erne er mandag aften død på Rigshospitalet efter en badeulykke i Roskilde Fjord tidligere på dagen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der blev alarmeret klokken 17.38.

Ulykken skete ved Veddelev Strand nord for Roskilde.

- Familien ser ham springe i vandet fra en badebro. Da han efter noget tid ikke er kommet op, slår de alarm, fortæller politiets vagtchef Henrik Olesen.

En større eftersøgning med både, dykkere og en helikopter blev sat i værk.

- Det lykkedes at finde ham, men han var livløs og blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet, siger vagtchefen.

På Rigshospitalet kæmpede lægerne for at redde mandens liv, men kort efter klokken 20 fik politiet besked om, at han var død.

/ritzau/