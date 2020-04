Mand i Køge blev stukket med kniv 24 gange

Offer for dødeligt knivoverfald var far til en dreng på to år. 21-årig fremstilles i grundlovsforhør.

Hele 24 gange blev en 31-årig mand i Køge stukket i brystet med en kniv mandag aften, før han senere døde af de mange kvæstelser.

Det er ifølge eb.dk kommet frem i forbindelse med et retsmøde onsdag i Retten i Roskilde, hvor en 21-årig anholdt mand fremstilles for en dommer.

Han sigtes for manddrab - og antallet af knivstik fremgår af den sigtelse, som specialanklager Anja Lund Liin ifølge eb.dk har læst op.

Den 21-årige meldte sig selv til politiet tirsdag aften, efter at Midt- og Vestsjællands Politi havde efterlyst ham med navn og foto tirsdag som mistænkt i sagen.

Overfaldet skete mandag aften ved 19-tiden ved Parkvej i Køge, hvor offeret bor. Han blev fløjet til Rigshospitalet, men her døde han senere.

Manden var far til en dreng på to år. Hans hustru og søster befandt sig i nærheden, da overfaldet skete, men så det ikke, har eb.dk berettet.

/ritzau/