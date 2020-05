Mand idømmes fængsel for voldtægtsforsøg ved togstation

Et forsøg på voldtægt mislykkedes en nat i november 2019 i Rødovre, hvor en 40-årig kvinde blev overfaldet.

En 28-årig mand er fredag blevet idømt to et halvt års fængsel for et voldtægtsforsøg begået ved Rødovre Station.

Overfaldet fandt stedet natten til 30. november 2019.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Dommen blev afsagt i Retten i Glostrup.

Ved overfaldet blev en 40-årig kvinde lagt ned på jorden og befølt af manden. Men da kvindens kæreste ankom til stedet, afbrød gerningsmanden sit forehavende og flygtede.

Københavns Vestegns Politi udsendte en efterlysning af manden med billeder fra overvågningskameraer. Derefter meldte han sig selv til politiet.

Specialanklager Bo Bjerregaard er tilfreds med afgørelsen.

- Jeg mener, det er det rigtige resultat. Han blev dømt efter tiltalen, og to et halvt års fængsel er en rimelig dom, siger han til Ritzau.

Den 28-årige mand har under retssagen nægtet sig skyldig.

Han ankede dommen til landsretten umiddelbart efter afgørelsen.

