Mand idømt 12 års fængsel for at lokke 18-årig i dødsfælde

Det kostede en 18-årig mand livet at kaste en molotovcocktail på en bil uden for Bandidos klubhus i Holbæk.

Tilbage i april 2019 lokkede 27-årige Mikkel Falck Nielsen den 18-årige Zobair Saidi hen i sin lejlighed i Ladegårdsparken i Holbæk. Her blev den 18-årige skudt fem gange og dræbt.

Retten i Holbæk har onsdag idømt Mikkel Falck Nielsen 12 års fængsel i sagen.

I min afgørelse lægger jeg vægt på, at der er tale om et drab, der er planlagt, og at det er sket i forbindelse med en bandekonflikt, sagde retsformand Birgitte Hersbøll ved domsafsigelsen.

Mikkel Falck Nielsen valgte ved onsdagens retsmøde at tilstå sin rolle i sagen. Sagen mod de to formodede drabsmænd, to Bandidos-rockere, bliver behandlet senere.

Ved onsdagens retsmøde kom det frem, at drabsofferet jævnligt besøgte Falck Nielsens lejlighed for at hente hash.

Ved et besøg havde Saidi angiveligt pralet med, at han sammen med andre fra den lokale Vang-gruppering havde kastet en molotovcocktail på en bil uden for rockergruppen Bandidos' klubhus i Holbæk.

- Herefter fortæller min kammerat mig, at der er Bandidos-rockere, der er interesseret i den viden, jeg har om episoden ved klubhuset, fortalte Mikkel Falck i retten.

Ad flere gange mødtes han derfor med de to rockere, der forsøgte at få den 27-årige til at sætte et møde op med personer fra Vang-gruppen, fordi de ville straffe dem.

/ritzau/