Mand kendt skyldig i drab: Begravede lig under beton

Efter at have været forsvundet i 41 dage, blev en 52-årig mand fundet begravet under terrasse i Helsinge.

En 50-årig mand er fredag kendt skyldig i drab i Retten i Helsingør.

Det skriver Ekstra Bladet.

Manden var tiltalt for at have skudt og dræbt en 52-årig mand i september 2018 i Helsinge.

Herefter blev liget skjult under en terrasse under lag af jord og beton.

Liget blev fundet godt en måned senere i slutningen af oktober.

Inden offeret - Lars Halvor Hermansen - blev fundet død, havde han været forsvundet i 41 dage.

Under retssagen har den tiltalte erkendt at have affyret det skud, der kostede Lars Halvor Hermansen livet.

Men det var ikke hans hensigt at dræbe. Skuddet var et vådeskud, har han ifølge Ekstra Bladet forklaret.

