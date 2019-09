Mand klemt ihjel i arbejdsulykke i Østgrønland

En 64-årig mand døde mandag, efter at han blev klemt, da arbejdsfolk var ved at losse et skib i Kuummiut.

En 64-årig mand mistede mandag livet, da han og andre var ved at rydde op i gammelt militært affald i Kuummiut i Østgrønland.

Det skriver mediet Sermitsiaq.

Ifølge politiet er der tale om en arbejdsulykke, hvor manden blev klemt ihjel.

- Da man var i færd med at losse et skib, kom den 64-årige i klemme, siger vagtchef ved Nuuk Politi Aqqaluk Petersen til Sermitsiaq.

Manden blev sendt til behandling på hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde. Familien er underrettet.

Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen skal klarlægge de nærmere omstændigheder ved dødsulykken.

/ritzau/