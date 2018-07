Mand kører kvinde ned på parkeringsplads

Politiet mistænker en 30-årig mand for med vilje at køre en kvinde ned. Han er sigtet for grov vold.

En 30-årig mand er blevet anholdt for med vilje at køre en ti år ældre kvinde ned på en parkeringsplads i Tistrup mellem Varde og Ølgod.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en kortfattet pressemeddelelse.

Politiet blev alarmeret om påkørslen på parkeringspladsen i Søndergade klokken 13.32 mandag eftermiddag.

Efter påkørslen stak manden af til fods. Senere på eftermiddagen meldte han dog sig selv til politiet og blev anholdt.

Den 40-årige kvinde er indlagt til observation, men skulle ikke være kommet alvorligt til skade.

Manden og kvinden kender hinanden i forvejen, men det fremgår ikke, hvad deres relation er.

Politiet sigter manden for grov vold, men det er mandag aften ikke afgjort, om han skal fremstilles i grundlovsforhør tirsdag.

/ritzau/