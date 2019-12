Mand mistænkes for overgreb mod hundredvis af drenge

En 33-årig mand fra Vestjylland er sigtet for seksuelle overgreb begået mod adskillige drenge under 15 år.

Flere hundrede børn og unge frygtes at have været udsat for seksuelle overgreb og såkaldt grooming begået af en 33-årig mand fra Esbjerg-området.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til DR.

De formodede ofre kommer fra hele landet, og sagen er så omfattende, at en lang række af landets politikredse har været involveret i efterforskningen.

Konkret er manden sigtet for at have blufærdighedskrænket og udsat drenge under 15 år for anden seksuel omgang end samleje.

Det fortæller vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet ved Syd- og Sønderjyllands Politi Jacob Ulvedahl Andersen til DR.

- Siden april 2018 har vi efterforsket en omfattende sag om blandt andet grooming. Den sigtede er varetægtsfængslet, og der forventes at blive rejst tiltale inden for nogle måneder, siger han.

Begrebet "grooming" dækker over situationer, hvor en voksen opbygger et tillidsforhold til et barn med det formål senere at begå overgreb.

Det sker typisk via internettet eller over mobilen.

Ifølge DR bliver sagen omtalt som Operation Tahcpans hos politiet og anklagemyndigheden. Det er "Snapchat" stavet bagfra.

Dog har politiet ikke bekræftet, at kontakten mellem den sigtede og drengene er foregået via Snapchat, der er et socialt medie, hvor man kan chatte og sende billeder og videoklip.

DR skriver, at flere hundrede børn og unge er blevet videoafhørt i sagen. De fleste bor ifølge politiet i Nordsjælland.

/ritzau/