Mand mistænkt for ældredrab bliver i fængslet indtil dom

En 27-årig mand har siden sidste forår været fængslet i sag om drab på tre ældre på Østerbro i København.

Mistanken mod ham er begrundet, og der er fare for, at han - hvis han slippes fri - vil begå ny kriminalitet og påvirke efterforskningen.

Med den begrundelse har en dommer i Københavns Byret onsdag besluttet at forlænge varetægtsfængslingen af en 27-årig mand, der er tiltalt for drab på tre ældre på Østerbro i København.

Han skal være fængslet, indtil der er afsagt dom i sagen.

Hvis manden i sidste ende bliver kendt skyldig, mener anklager Søren Harbo, at han skal idømmes fængsel på livstid - alternativt forvaring, fortæller han under retsmødet i Dommervagten.

Den opsigtsvækkende sag kom frem i marts. Først blev manden sigtet for at have dræbt en kvinde på 81 år i boligkomplekset Vangehusvej. Forbrydelsen skulle være sket i forbindelse med et hjemmerøveri.

Siden voksede sagen. Beboere og pårørende gjorde politiet opmærksom på andre mistænkelige dødsfald, og det førte til, at han også blev sigtet for at have slået en mand på 80 år og en kvinde på 81 år ihjel.

Dommeren i Københavns Byret har med beslutningen om at forlænge fængslingen indtil dom efterkommet anklager Søren Harbos ønske.

Den tiltalte overvejer på den anden side, om han vil kære kendelsen om den fortsatte fængsling til landsretten.

Drabssagen begynder 3. marts og skal behandles i Københavns Byret.

Der ventes dom 13. maj.

