Mand mistænkt for millionbedrageri mod banker og butikker

Politiet mistænker 21-årig mand for at hvidvaske penge og bedrage for op imod fem millioner kroner.

En 21-årig mand mistænkt for omfattende bedrageri skal holde både jul og nytår bag tremmer.

Det har Retten i Roskilde afgjort. Her er han torsdag blevet varetægtsfængslet frem til 14. januar.

Dommeren har således fundet begrundet mistanke for, at den 21-årige i løbet af de seneste måneder har hvidvasket store pengebeløb og bedraget både banker og butikker for op imod fem millioner kroner.

Det omfattende snyd har ifølge sigtelsen både banker og butikker som ofre.

Politiet blev sendt på sporet af den 21-årige mand, da man modtog en anmeldelse om mandens aktiviteter i slutningen af november.

Indtil videre har efterforskningen vist, at op imod 20 pengeinstitutter har den 21-årige som privatkunde.

Han har fra bankerne fået udstedt forskellige betalingskort og i nogle tilfælde fået lov til at optage lån på falsk grundlag, oplyser politiet.

Med betalingskortene i hånden har han ifølge mistanken købt varer på både internettet og i fysiske butikker. I alt cirka 250 transaktioner skulle det være blevet til, hvor det lykkedes ham at få en vare. Andre gange har han forsøgt sig uden held.

Mistanken om hvidvaskning skyldes mistænkelige banktransaktioner. Her er større pengebeløb blevet modtaget og videresendt til konti, som den sigtede ikke har rådighed over.

Grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre. Det er derfor ikke oplyst, hvilke beviser politiet mener at have mod manden.

Det er uvist, hvordan den 21-årige forholder sig til sigtelsen. Han har dog valgt ikke at kære kendelsen om fængsling.

/ritzau/