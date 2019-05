Mand mister livet i kitesurfingulykke ved Søndervig

En mand har søndag mistet livet. Han druknede, da han var ude at kitesurfe med en veninde ved Søndervig.

En mand har søndag mistet livet, da han kitesurfede ved Søndervig vest for Ringkøbing. Han druknede ved kysten ud for Nordsøvej i den vestjyske by.

Det oplyser Henrik Nielsen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Under surfingen bliver han sandsynligvis dårlig, falder i vandet og forsøger at svømme til land. En bekendt, som han var ude at surfe sammen med, ser, at han ligger i vandet, og da hun sejler hen til ham, ligger han livløs.

- Han bliver reddet ind, forsøgt genoplivet og fløjet til Skejby Sygehus, hvor de senere meddelte, at han var blevet erklæret død, siger vagtchefen.

Anmeldelsen kom klokken 12.47. De pårørende er endnu ikke underrettet, og derfor ønsker vagtchefen for nuværende ikke at oplyse nærmere om mandens identitet.

/ritzau/