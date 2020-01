Mand og dreng dræbt i ulykke ved Toftlund

Personbil og lastbil kørte frontalt sammen. En mand og en lille dreng er afgået ved døden.

En mand og en dreng er fredag blevet dræbt ved en trafikulykke ved Toftlund i Sønderjylland. Politiet formoder, at det er en 35-årig mand og en 6-årig dreng.

- Vi ikke har kunnet bede familien om at identificere dem, fortæller vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hvis politiet har ret i formodningen om ofrenes identitet, er der tale om en far og en søn. Politiet har underrettet moren om ulykken.

Fredag eftermiddag kort efter klokken 17, stødte en lastbil og en personbil frontalt sammen på Bovvej syd for Toftlund ved landsbyen Neder Geestrup. Manden og drengen befandt sig i personbilen.

- Ulykken sker ved, at personbilen af ukendte grunde kommer over i den modsatte kørebane. Formodningen er, at føreren er blevet forstyrret under kørslen. Men det er som sagt kun en formodning, siger Erik Lindholdt.

Føreren af lastbilen fik ingen fysiske skader i forbindelse med ulykken.

- Men han er meget påvirket af, hvad der sket, fortæller vagtchefen.

Efter ulykken blev Bovvej afspærret, mens politi og redningsmandskab arbejdede på stedet. Ud over redningskøretøjer var en redningshelikopter også tilkaldt til stedet.

Manden og drengen var dog afgået ved døden, så helikopteren kom ikke i brug, fortæller Erik Lindholdt.

/ritzau/