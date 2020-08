Mand og kvinde anholdt for hjælpepakkesvindel

To personer fik angiveligt uberettiget kompensation for hjemsendte medarbejdere, lyder politiets sigtelser.

En mand og en kvinde er torsdag anholdt i to sager, som drejer sig om svindel med covid-19-hjælpepakker, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Samlet har de to fået udbetalt lønkompensation i forbindelse med coronalukningen på mere end en halv million kroner.

-Det er skruppelløst at svindle med hjælpepakker skabt til nødlidende virksomheder, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz i pressemeddelelsen.

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har vurderet, at der er grundlag for at kræve de anholdte varetægtsfængslet. Det krav vil blive fremsat i et retsmøde fredag, hvor en dommer skal tage stilling til spørgsmålet.

Indtil da tilbageholder politiet de to i arresten.

I den ene sag er der tale om en 36-årig kvinde, som ifølge politiets sigtelse har fået udbetalt 267.000 kroner. Hun havde søgt om 598.000 kroner.

Udbetalingen menes at være uberettiget, fordi der er tale om lønkompensation for fem medarbejdere, som ikke var hjemsendt.

Kvinden er ejer af en virksomhed oplyser politiet.

Den anholdte mand er en 30-årig caféejer. Han skulle ifølge sigtelsen have fået udbetalt 288.000 kroner som kompensation for tre ansatte og for faste omkostninger.

Politiet mener, at der er tale om fiktive ansættelser.

Svindel med hjælpepakker er blandt de typer af kriminalitet, som er omfattet af de strafskærpende bestemmelser, Folketinget vedtog ved hastelovgivning i foråret.

I særlige tilfælde kan den almindelige strafferamme firedobles i den type sager.

/ritzau/