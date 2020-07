Mand og kvinde får 14 år for at indsmugle 30 kilo narkoæg

To personer smuglede sidste år narko til Danmark i pakker formet som små æg. De har anket dommene på 14 år.

To personer er idømt hver 14 års fængsel for at have smuglet godt 30 kilo narko ind i landet.

Det har Retten på Frederiksberg onsdag formiddag afgjort, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 27-årig kvinde ved navn Marija Dujmovic fra Kroatien og en 42-årig nigeriansk mand, der hedder Emmanuel Emeka Okechukwu.

Retten har besluttet, at de skal udvises af Danmark for bestandigt.

Politiet fik fingre i de to 10. november sidste år. De blev grebet på fersk gerning i Valby, hvor de var ved at bytte kufferter. I dem var der gemt over 3,7 kilo kokain samt knap 200 gram heroin.

Men det var langtfra den eneste gang, kvinden havde givet narko til manden. De er kendt skyldige i at have mødtes og overdraget narko på ni andre søndage i 2019.

Det skyldes fund på den nigerianske mands telefon, oplyser anklagerfuldmægtig Magnus Wiik fra specialenheden Særlig Efterforskning Øst (SEØ).

- På hans telefon er der fundet nogle regnskaber. Den dag, han bliver anholdt, er der en komplet liste over de antal æg, der er i kufferten, han får af den kroatiske kvinde.

- Så finder politiet ud af, at der er mange flere regnskaber på telefonen, siger han.

Derefter er der brugt teledata og busbilletter til at vise, at den kroatiske kvinde har været i København på de tidspunkter, hvor regnskaberne er fra.

I alt har den kvindelige narkokurer overdraget godt 30 kilo kokain og/eller heroin til den mandlige modtageren.

En gang mødtes de ved Nørrebro Station i København, men Valby dannede ramme for de øvrige overdragelser.

Narkoen var pakket på en sådan måde, at de havde form som små æg. De var rullet i cellofan og havde en hemmelig kode med bogstaver og tal, der formentlig skulle bruges til at identificere modtageren.

Hvert narkoæg vejede omkring ti gram.

Også en tredje person skulle have været involveret i indsmuglingen, men sagen mod ham behandles særskilt, da det ikke er lykkedes politiet at anholde ham, fortæller Magnus Wiik.

Anklagemyndigheden er meget tilfreds med dommen, som blev anket af både Marija Dujmovic og Emmanuel Emeka Okechukwu på stedet. Dermed skal Østre Landsret også vurdere sagen.

/ritzau/