Mand og kvinde får lange straffe efter heroinfund

Retten i Aarhus har fredag afsagt dom i en sag, der handler om fund af heroin i en bolig i Åbyhøj.

En kvinde og en mand er fredag blevet idømt fængsel i 10 og 11 år i en sag om planer om produktion af heroin.

Det fortæller specialanklager Lars Jørgen Petersen.

Dommen er faldet ved Retten i Aarhus.

Sagen startede, da politiet som et resultat af sin efterforskning fandt fire kilo heroin liggende i Maryam Rahimis hjem i Åbyhøj ved Aarhus.

- I kælderrummet finder man to poser med i alt cirka 14 kilo fyldstof, som bruges til at producere en endnu større mængde. Oppe i lejligheden finder man så en ny pose med to kilo fyldstof.

- Retskemisk afdeling har kigget på det, og her har man fundet ud af, at man ville kunne producere 20 kilo heroin, fortæller Lars Jørgen Petersen.

Ved anholdelsen fandt politiet også jernstempler og forme, som man mener skulle i brug. Begge er dømt for at have været i besiddelse af 20 kilo heroin med henblik på videresalg.

Det var i januar, at 44-årige Maryam Rahim og 57-årige Mahmoud Sargezi blev anholdt.

Sargezi har fået en hårdere straf, blandt andet fordi han i 2007 blev dømt for lignende kriminalitet.

Begge er blevet idømt udvisning til Iran. De har valgt at anke dommen til Vestre Landsret.

/ritzau/