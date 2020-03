Mand på scooter fik 40 hagl i hånden ved skyderi

To mænd er blevet fængslet i sag om skyderi i Fjerritslev.

En mand, der forleden aften blev beskudt i Fjerritslev, blev ramt af 40 hagl i højre hånd. Det skriver det regionale medie nordjyske.dk.

To mænd på 28 og 29 år er af politiet sigtet for drabsforsøg, og de er onsdag varetægtsfængslet af en dommer i Hjørring.

Offeret er en mand på 53 år. Han kom kørende på en scooter og væltede på grund af skuddet.

Det blev affyret fra et oversavet jagtgevær fra en varebil, hvori de to nu fængslede ifølge politiet befandt sig.

Mændene nægter sig skyldige, kom det ifølge nordjyske.dk frem ved grundlovsforhøret onsdag.

Nordjyske.dk skriver, at intet tyder på, at de to sigtede kender offeret i forvejen.

/ritzau/