Mand påkører patruljevogn tre gange med stjålet rendegraver

En 20-årig mand er sigtet for brugstyveri, at udsætte andre for fare og forsøg på vold mod tjenestemand.

En påvirket ung mand er kørt tre gange ind i en patruljevogn på en stjålet rendegraver tidligt fredag morgen.

Det fortæller vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Lidt efter klokken 06 fredag morgen tropper manden på 20 år op på en adresse på Kisumvej ved Rønbjerg lidt uden for Skive. Da husets beboere ikke vidste, hvem han var, og han virkede påvirket og forvirret, blev han afvist i døren.

- Så går han over i et af udhusene, starter en rendegraver op og kører rundt på grunden flere gange.

- Da patruljen kommer frem, bakker han hen imod patruljevognen, som ikke kan komme væk. Så påkører han den tre gange, siger vagtchef Simon Skelkjær.

Patruljevognen er blevet så skadet, at den ikke kan køre videre.

Kort efter kørte manden fast med rendegraveren, og politiet anholdt ham. Han er sigtet for blandt andet brugstyveri, at volde nærliggende fare for andres liv og forsøg på vold mod en politiansat.

Den 20-årige, der er fra Fredericia, har sagt til politiet, at han ikke vidste, at det var en politibil, han kørte ind i.

Han fremstilles i grundlovsforhør fredag eftermiddag.

