Mand reklamerede for pirattjeneste med film og serier

Forsvarsadvokat sammenligner Popcorn Time-sag med sagen mod selvmordslægen Svend Lings.

Film- og serieglade besøgende fik på en hjemmeside en grundig vejledning i, hvordan de kunne bruge den ulovlige streamingtjeneste Popcorn Time til at hente nye film og serier, og hvordan de undgik at blive afsløret.

Det har tirsdag kostet ejeren af hjemmesiden en dom på seks måneders betinget fængsel ved Østre Landsret.

Samme resultat kom byretten frem til - dog med den ændring, at manden denne gang slipper for 120 timers samfundstjeneste.

Det oplyser hans forsvarer, advokat Lars Henriksen.

Da dommen blev afsagt ved Retten i Odense i februar 2018, var der tale om europæisk retshistorie. Anklagemyndigheden kunne berette, at det var den første sag af sin slags i hele Europa.

Selv mener den 40-årige mand og hans forsvarer, at sagen er problematisk.

- Man rejser en tiltale for medvirken til nogle rettighedskrænkelser, men man har ikke nogle krænkede. Så man bliver dømt for en forbrydelse, som vi i realiteten ikke ved omfanget af, siger Lars Henriksen og tilføjer:

- Det, der sker, er, at manden laver en hjemmeside, som beskriver Popcorn Time og måske anpriser det. Men der er ikke filer, materiale eller programmer. Alle oplysningerne har han haft fra Google.

I retten sammenlignede Lars Henriksen sagen med den mod lægen Svend Lings.

30. januar 2019 blev den pensionerede læge ved Østre Landsret idømt 60 dages betinget fængsel for at have medvirket til to tilfælde af selvmord og et selvmordsforsøg.

Han havde derudover lagt en manual til selvmord ud på nettet, men det blev der ikke rejst tiltale for.

- Min klient kan ikke forstå, at han skal dømmes, når man i Svend Lings-sagen slet ikke rejste tiltale for det.

Derfor vil Lars Henriksen forsøge at få sagen for Højesteret. Det kræver en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, som skal vurdere, om sagen er så principiel, at landets højeste retsinstans skal kigge på den.

/ritzau/