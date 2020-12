Mand sigtes for drab på kvinde på Fyn

Kvinde blev dræbt med adskillige knivstik i landsbyen Skalkendrup ved Nyborg.

En mand sigtes af politiet for at have dræbt en kvinde på Fyn. Han er torsdag morgen blevet fængslet af Retten i Svendborg, skriver fyens.dk.

Forbrydelsen skete i landsbyen Skalkendrup nordvest for Nyborg onsdag morgen.

Manden, der er sidst i 50'erne, blev anholdt kort tid efter forbrydelsen, skriver det regionale medie om sagen.

Kvinden blev dræbt med adskillige knivstik mod krop og hoved, fremgår det den sigtelse, som er blevet oplæst i retsmødet.

Umiddelbart nægter han sig skyldig.

- Jeg vil gerne kunne hjælpe, men det kan jeg ikke, siger den anholdte ifølge fyens.dk.

Mandens forsvarer siger, at han ikke er i stand til at give en forklaring.

- Han har intet klart billede i sit hoved af, hvad der er sket, siger forsvareren.

/ritzau/