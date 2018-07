Mand sigtes for at ramme betjent med flaske på Christiania

To mænd er torsdag blevet varetægtsfængslet for at have kastet ting mod politiet i Pusher Street.

Onsdag opstod der uroligheder under en af Københavns Politis jævnlige aktioner i Pusher Street på Christiania, og en betjent blev ramt i hovedet med en flaske.

Onsdag blev to mænd anholdt, og de er begge torsdag blevet varetægtsfængslet i 13 dage.

Den ene blev varetægtsfængslet for at kaste flasken, som ramte betjenten i hovedet. Den anden blev fængslet for at kaste sten mod politiet, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Til TV2 fortæller vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen fra Københavns Politi, at urolighederne onsdag kan være et tegn på, at bagmændene bag hashhandlen er frustrerede over politiets tilstedeværelse.

- Det er klart, at vi føler, at de er pressede. De håber snart, at det stopper, og de vil gerne være for sig selv. Det kommer bare ikke til at ske. Det er nye tider, og vi spænder skruen, siger han til tv-stationen.

De to mænd er 22 og 25 år gamle.

I maj intensiverede politiet indsatsen på Christiania for at slå ned på den åbenlyse hashhandel, der foregår i boder i Pusher Street.

Siden har politiet været i Pusher Street dagligt, og hashboderne er blevet ryddet adskillige gange. Ifølge politiets opgørelse er det blevet til knap 500 aktioner.

Torsdag oplyser politiet, at der siden maj er blevet beslaglagt 140 kilo hash, cirka 29.000 joints, 50 kilo skunk, 33 stik- og slagvåben og over 900.000 kroner i kontanter.

Desuden har politiet foretaget 221 anholdelser.

/ritzau/