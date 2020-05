Mand sigtet for corona-svindel - risikerer firedobbelt straf

En 57-årig mand bliver fredag stillet for en dommer i sag om svindel med midler fra coronahjælpepakke.

En 57-årig mand er fredag morgen blevet anholdt af Bagmandspolitiet. Og har efterforskerne ret i deres mistænke, så risikerer manden at blive straffet særdeles hårdt.

Manden er nemlig mistænkt for at have forsøgt at få udbetalt lønkompensation for 17 medarbejdere i fem forskellige selskaber og foreninger. Men han var ikke berettiget til at modtage kompensationen, lyder det i sigtelsen.

Og en af ansøgningerne er indgivet, efter at straffen i begyndelsen af april blev skærpet. Dermed står han i det forhold til at blive straffet fire gange så hårdt, som den type svindel normalt ville blive straffet.

Fredag bliver manden fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

