Mand sigtet for at forsøge at kvæle kæreste i Holte

44-årig kvinde er stadig i kritisk tilstand, efter at kæreste ifølge politiet forsøgte at dræbe hende tirsdag.

En 54-årig mand forsøgte tirsdag at slå sin ti år yngre kæreste ihjel i deres hjem i Holte.

Det mener politiet, og anklager Michael Quist fortæller, at manden er sigtet for drabsforsøg. Onsdag blev den 54-årige stillet for en dommer i Retten i Lyngby, som afgjorde, at han skulle varetægtsfængsles i foreløbig fire uger.

Dommeren har dog vurderet, at han ikke er i stand til at sidde fængslet i en almindelig arrest. Han er derfor fængslet i surrogat, hvilket ofte dækker over, at man er fængslet på en lukket psykiatrisk afdeling.

Anklageren fortæller, at manden og kvinden boede sammen i hjemmet i Holte, hvor overfaldet fandt sted.

- Han er sigtet for forsøg på at slå kvinden ihjel ved kvælning, siger Michael Quist.

Det var klokken 14.37 tirsdag, at politiet fik melding om overfaldet. Onsdag eftermiddag er kvinden fortsat i kritisk tilstand.

Manden var tavs i retten onsdag. Retsmødet blev dog holdt for lukkede døre, så nærmere detaljer om sagen hemmeligholdes. Men forsvareren fortalte dog, hvordan manden forholdt sig til den alvorlige mistanke.

- Ifølge forsvareren kunne han erkende de faktiske forhold, siger Michael Quist.

