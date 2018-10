Mand sigtet for uagtsomt manddrab efter mdma-dødsfald

16-årig døde natten til lørdag efter at have indtaget mdma. 18-årig er blevet anholdt og sigtet i sagen.

En ung mand fra Dianalund er blevet anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab i forbindelse med et dødsfald natten til lørdag, hvor en 16-årig døde efter at have indtaget mdma.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det er en 18-årig mand, der er blevet anholdt. Han sigtes for uagtsomt manddrab og for overdragelse af stoffet til den afdøde.

Ifølge politiet har den 18-årige efterladt den afdøde i hjælpeløs tilstand.

Hidtil har det været uvist, hvilket stof den 16-årige indtog.

Men Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser i en pressemeddelelse, at den 16-årige døde efter at have indtaget stoffet mdma.

/ritzau/